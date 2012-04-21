Азаров не має наміру очолювати виборчий штаб ПР
00:04, 21 квітня 2012Політика
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Прем'єр-міністр, лідер Партії регіонів Микола Азаров не має наміру очолювати виборчий штаб партії під час виборів до Верховної Ради України.
Про цевінзаявиввп'ятницюввечерівпрограмі«Великаполітика».
"Ні,нуяточно небудуголовоюпередвиборногоштабу.Цеяможуобіцяти, томущо поєднуватипрем'єр-міністрата головувиборчогоштабу -ценереальноабсолютно", -заявивглавауряду.
"Упонеділоквідбудетьсязасіданняполітради іпрезидіїПартіїрегіонів,я її проводитиму цюполітраду.Нанійстоятимецілийрядпитань, зокремаі питанняпро організаціюнашогоштабу абопро пропозиціїщодоорганізаціїштабувиборчоїкампанії.Осьтодівпонеділокми іоголосимопро рішенняполітради.Частаке рішенняприймати", -сказавМ.Азаров.
Прицьомувінпідкреслив,щоопозиціявже ведесвоювиборчукампанію,адляПартіїрегіонівголовне зробититак,щоб країнастійкорозвивалася.
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