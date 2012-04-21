Азаров не має наміру очолювати виборчий штаб ПР

Прем'єр-міністр, лідер Партії регіонів Микола Азаров не має наміру очолювати виборчий штаб партії під час виборів до Верховної Ради України.

Про цевінзаявиввп'ятницюввечерівпрограмі«Великаполітика». "Ні,нуяточно небудуголовоюпередвиборногоштабу.Цеяможуобіцяти, томущо поєднуватипрем'єр-міністрата головувиборчогоштабу -ценереальноабсолютно", -заявивглавауряду. "Упонеділоквідбудетьсязасіданняполітради іпрезидіїПартіїрегіонів,я її проводитиму цюполітраду.Нанійстоятимецілийрядпитань, зокремаі питанняпро організаціюнашогоштабу абопро пропозиціїщодоорганізаціїштабувиборчоїкампанії.Осьтодівпонеділокми іоголосимопро рішенняполітради.Частаке рішенняприймати", -сказавМ.Азаров. Прицьомувінпідкреслив,щоопозиціявже ведесвоювиборчукампанію,адляПартіїрегіонівголовне зробититак,щоб країнастійкорозвивалася.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter