Партія регіонів визначить виборчу стратегію на з'їзді
00:42, 21 квітня 2012Політика
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Про це заявив прем'єр-міністр, лідер Партії регіонів Микола Азаров в п'ятницю ввечері в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим».
Делегати XII з'їзду Партії регіонів, 2009 р.
"Для всьогосвій час.31 липня відбудетьсяз'їздПартіїрегіонів, якийвизначитьсяз виборчоюстратегією, приймемопрограму,з якоюпартіяпіденавибори,визначить іп'ятірку івесьсписок,визначитьчи будуязайматися виборчоюкампанієюабобудупрацювативуряді", -сказавМ.Азаров.
Прицьомувінпідкреслив,що покине читавзаконпро вибори,але якщоглаваурядубратимеучастьу виборчійкампанії,то чинитимевідповідно до закону.
«Ми звамиживемоврізнихвимірах,ви меніставитепитанняпро вибори,аяотзгадуюсвій сьогоднішнійдень,він почавсяо 8-й ранкуі закінчивсяо 8-йвечора, яжодноїхвилини нерозглядавніякихвиборчихпитань.Дляменезараз вибористоятьне напершому місці », -зазначивМ.Азаров,звертаючисьдо журналістів.
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