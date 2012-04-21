Партія регіонів визначить виборчу стратегію на з'їзді

Про це заявив прем'єр-міністр, лідер Партії регіонів Микола Азаров в п'ятницю ввечері в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим».

"Для всьогосвій час.31 липня відбудетьсяз'їздПартіїрегіонів, якийвизначитьсяз виборчоюстратегією, приймемопрограму,з якоюпартіяпіденавибори,визначить іп'ятірку івесьсписок,визначитьчи будуязайматися виборчоюкампанієюабобудупрацювативуряді", -сказавМ.Азаров.



Прицьомувінпідкреслив,що покине читавзаконпро вибори,але якщоглаваурядубратимеучастьу виборчійкампанії,то чинитимевідповідно до закону.



«Ми звамиживемоврізнихвимірах,ви меніставитепитанняпро вибори,аяотзгадуюсвій сьогоднішнійдень,він почавсяо 8-й ранкуі закінчивсяо 8-йвечора, яжодноїхвилини нерозглядавніякихвиборчихпитань.Дляменезараз вибористоятьне напершому місці », -зазначивМ.Азаров,звертаючисьдо журналістів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter