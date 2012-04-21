Депутат: російські ракети в Придністров’ї – це загроза для безпеки України

З цією заявою виступив народний депутат, заступник голови УНП Ярослав Джоджик, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«У разі появи ракет на західному кордоні наша держава опиниться в справжньому «ракетному кільці», – констатував він.

За словами Я.Джоджика, російські ракети «Іскандер» в Придністров’ї – це загроза національній безпеці України.

Він наголосив, що «Україна має всі повноваження жорстко відреагувати на ініціативу Кремля, адже розміщення ракетних комплексів «Іскандер», дальність ураження якими сягає 500 кілометрів, не має нічого спільною з гарантією миру в регіоні».

«Агресивна політика Москви, в тому числі в Придністров’ї, в черговий раз доводить необхідність приєднання України до Європейської системи протиракетної оборони НАТО. У цьому разі Україні буде гарантоване «мирне небо», навіть якщо російські «Іскандери» будуть стояти під Курськом та Бєлгородом», – заявив Я.Джоджик.