Для закордонних українців потрібно створити три мажоритарні округи

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявили голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний та голова Спілки українців Придністров'я імені О.Бута Леонід Ткачук.

"Відповідне звернення підписали 37 організацій, які представляють трудову міграцію у країнах Євросоюзу. Це ті люди, які, за даними Світового банку, щороку легально через банківську систему переказують 7 млрд дол. Це офіційні дані. Ми вважаємо, що такі округи мають бути створені", - сказав М.Ратушний.

Крім того, за його словами, закордонні українці пропонують створювати виборчі дільниці не лише у посольствах, а й у приміщеннях почесних консульств, українських культурних центрів, у місцях дислокації українських миротворчих контингентів тощо.

"Чи вистачить часу для внесення змін до законодавства? Проблема не в часі - ми зверталися з вересня минулого року. Тут проблема у відсутності політичної волі і бажання, щоб цей незалежний, свідомий, впливовий і авторитетний масив українського електорату, а їх більше, ніж 450 тисяч, проголосував", - вважає М.Ратушний.

У свою чергу Л.Ткачук зазначив, що у Придністров'ї мешкають 120 тисяч громадян України, і всі вони можуть проголосувати лише на виборчій дільниці, яка буде створена у Кишиневі у Посольстві України в Молдові.

Він нагадав, що у 2002 році, коли в цьому регіоні мешкали лише 8 тисяч громадян України створювалися виборчі дільниці. "Ми звернулися до Посольства України в Молдові і через них до МЗС з проханням подати до ЦВК подання щодо створення виборчих дільниць у Тирасполі та Бендерах - містах компактного проживання українців", - зазначив він.

Голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко вважає, що у разі відсутності законодавчих норм щодо механізмів забезпечення виборчих прав закордонних українців можуть виникнути підстави для визнання виборів нелегітимними.

"ЦВК проводить вибори, вибори проходять, встановлюється їхній результат, а потім йде подання або до Конституційного Суду, або також можуть бути звернення і до Страсбурга, і до інших міжнародних судів так само", - пояснив він.

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Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України 5 квітня оприлюднив своє рішення від 4 квітня про визнання неконституційною норми щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 закону "Про вибори народних депутатів".

Таке рішення було ухвалено за результатами розгляду відповідного подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів.

Мотивуючи своє рішення, КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.

При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.

12 квітня голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал закликав всіх уповноважених посадових осіб виправити ситуацію, що виникла після рішення Конституційного суду у зв’язку обмеженням права голосу закордонних виборців на парламентських виборах у жовтні 2012 року.

"У зв’язку з цим виникла ситуація, коли фактично за наслідками цього рішення досить значна кількість громадян України, що мають право голосу (понад 435 тисяч осіб) і на законних підставах знаходяться за кордоном, обмежені в реалізації цього права", - заявив В.Шаповал.

На його думку, така ситуація провокуватиме негативні оцінки майбутніх виборів аж до визнання їх нелегітимними. "Виправити цю ситуацію юридичними способами можливо лише двома шляхами. Або через надання Конституційним Судом України відповідних роз’яснень, які б унеможливлювали обмеження активного виборчого права вказаній категорії громадян. Або внесенням змін до виборчого законодавства з "м’яким" урахуванням згаданого рішення Конституційного Суду України. У свою чергу, Центральна виборча комісія не наділена інструментарієм для вирішення відповідного питання", - підкреслив В.Шаповал.