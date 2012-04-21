У «Батьківщині» підозрюють, що Тимошенко перевели до лікарні примусово

Про це йдеться в заяві партії "Батьківщина", переданій УНІАН.

"Ми підозрюємо, що Юлію Тимошенко було переведено до лікарні примусово. В такому випадку влада знову продемонструвала свій страх перед політичними опонентами та нехтування демократичними стандартами", - заявили у партії.

"Чому переведення сталося уночі, в кращих традиціях тоталітаризму? Чому це сталося взагалі, якщо рекомендації групи міжнародних лікарів чітко говорять: Юлію Тимошенко треба лікувати в умовах спеціалізованого стаціонару, а не клініки загальної терапії?", - запитують у "Батьківщині".

"Саме для того, щоб з'ясувати всі обставини цього переведення, ми вимагаємо негайної зустрічі з Юлією Тимошенко", - підкреслили в партії.

"Влада ще раз довела, що рекомендації та заклики міжнародного співтовариства для неї - порожній звук, так само як демократичні принципи, права людини та елементарні норми порядності", - йдеться в заяві.

***

Як повідомляв УНІАН, за даними пенітенціарної служби, Ю.Тимошенко було перевезення із Качанівської колонії до харківської лікарні увечері 20 квітня.

«20 квітня, ввечері, після ознайомлення з висновками німецьких лікарів Ю.Тимошенко висловила бажання розпочати лікування у клініці, яка була запропонована для початку її реабілітації у м. Харкові (Центральна клінічна лікарня «Укралізниці»), - йдеться у повідомленні.

«Трохи згодом Ю.Тимошенко зібрала усі необхідні їй речі і висловила готовність бути перевезеною до лікарні. Наразі Ю.Тимошенко вже прибула до клініки, де їй буде запропоновано пройти весь комплекс рекомендованих німецькими та українськими лікарями процедур», - повідомляє сайт ДПтСУ.