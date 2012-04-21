ЗМІ: штаб Партії регіонів на виборах очолить Клюєв

У понеділок, 23 квітня, в кінотеатрі «Зоряний» відбудеться політрада Партії регіонів, на якій офіційно буде розподілено ролі на період передвиборної кампанії.

За інформацією ZN.UA, секретаря РНБОУ Андрія Клюєва офіційно призначать керівником штабу ПР на парламентських виборах. Одні джерела стверджують, що Клюєв довів свою незамінність на цій посаді і президент змушений був повернути до штурвала улюбленця партії, здатного організувати будь-який процес і розрулити будь-який конфлікт інтересів. Інші переконані, що Клюєва повертають в якості «цапа відбувайла», з тим, щоб було кого принести в жертву розгніваному якістю виборів Заходу.

На користь імовірного призначення свідчить той факт, що секретар РНБОУ Андрій Клюєв найближчим часом планує піти у тривалу відпустку, - зазначає видання.

Як стверджують джерела Дзеркала тижня, кожного мажоритарника і «списочника» затверджувати буде особисто Віктор Янукович, а ключ від тумбочки буде в руках не глави штабу, а глави НБУ Сергія Арбузова.

Планується, що список Партії регіонів, всупереч 70%-му антирейтингу, очолить Микола Азаров, пише ZN.UA.

Мета керівної партії щодо результатів за списками — 33% голосів. (Станом на квітень Партія регіонів, за даними Центру Разумкова, отримала б 24,5% голосів громадян, що прийшли б на вибори).