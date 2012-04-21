Хто має очолити список опозиції (опитування)

23,7% українців вважають, що в разі, якщо Юлія Тимошенко не буде звільнена з ув`язнення і не зможе брати участі у виборах, то список об`єднаної опозиції має очолити Арсеній Яценюк.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

11,4% респондентів дотримуються думки, що цей список опозиції має бути очолений Віталієм Кличком, 4,8% – Наталією Королевською, 4,2% – Олександром Турчиновим, 3,9% – Анатолієм Гриценком, 3,4% – Олегом Тягнибоком.

Ще 11,7% обрали варіант відповіді «інший політик» (без уточнення, хто саме), і 37% зазначили, що їм важко відповісти на це питання.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 лютого 2012 року. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.