Нардепи хочуть дозволити собі закривати будь-який сайт без суду за тиждень

Народний депутат від Партії регіонів Максим Луцький планує 25 квітня рекомендувати Верховній Раді до другого читання законопроект, який дозволить закривати будь-який інтернет-ресурс або файлообмінник без рішення суду.

Про це повідомила у своєму блозі народний депутат від НУ-НС Леся Оробець, передає ТСН.

За її словами, у разі прийняття даного законопроекту, фінансові і правові санкції можна буде пред'явити будь-якому українському провайдеру та файлообмінникам з метою контролю за інтернет-простором в період передвиборної кампанії до Верховної Ради.

"У разі прийняття проекту нинішня більшість отримає контроль над інформаційним інтернет-простором, а також його комерційними ресурсами", - зазначає депутат.

Зокрема, законопроект передбачає можливість припинення роботи інтернет-ресурсу за сприяння провайдерів.

Найбільш небезпечна для громадян новація, передбачена проектом, полягає у впровадженні процедури знищення інтернет-ресурсів упродовж семи днів без рішення суду, лише за підписом чиновника середньої руки.

Технологічно це виглядатиме таким чином. Суб'єкт авторських чи суміжних прав (заявник) з реальних чи надуманих причин звертається до провайдера з вимогою припинити користування такими правами з боку гіпотетичного "порушника" (а ним може бути будь-який ресурс у інтернет-мережі), подавши при цьому комплект документів в обґрунтування такого "порушення". До прикладу, договори про належність прав.

"У цьому випадку провайдер має у дводенний термін попередити "порушника" про необхідність усунення порушення. До прикладу, нібито "піратського" контенту. А якщо той продовжує розміщувати оспорювані об'єкти інтелектуальної власності або не надає пояснювальні документі упродовж двох наступних робочих днів, провайдер зобов'язаний заблокувати доступ до них або вилучити їх. А якщо це технічно неможливо - обмежити чи взагалі припинити надання послуг "порушникові". Іншими словами, закрити доступ до його сайту", - пояснила Л.Оробець.