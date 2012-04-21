Тимошенко: Не можна впровадити вегетаріанство там, де правлять канібали

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликає всіх незалежних експертів з конституційного права відмовитися від участі у Конституційній асамблеї, щоб не допустити легалізації побудови в Україні «конституційної автократії».

"Не можна впровадити вегетаріанство там, де правлять канібали. Саме тому я ще раз закликаю опозицію, відповідальних громадських діячів, незалежних науковців та політиків не брати участі в конституційній асамблеї імені Януковича і не легалізовувати його план побудови конституційної автократії. Хоч як би намагався Янукович упроваджувати якісь реформи, в нього завжди виходить глибоке «Межигір’я", - сказала Ю.Тимошенко в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

Екс-прем'єр підкреслила, що завжди дотримувалася тієї точки зору, що модель політичного устрою держави мусить бути логічною, збалансованою, з надійним розподілом влади, з працюючими механізмами стримувань та противаг, дієвою системою відповідальності всіх гілок влади перед громадянським суспільством. "За такими принципами може бути організована як парламентська, так і президентська форма правління. Але може бути й навпаки - бездарно організована як перша, так і друга", - вважає вона, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

"Погодьтеся, що президентські форми правління, скажімо, в Україні і в США різняться між собою так само, приблизно, як груба підробка і шедевр конституційного устрою, хоч і називаються однаково. Водночас, якщо порівнювати президентську форму правління в США та парламентські форми правління в деяких європейських країнах (Німеччині, Великій Британії), то знайдемо значно більше спільного, ніж у першому прикладі", - додала екс-прем'єр.

Ю.Тимошенко переконана, що при внесенні змін до Конституції необхідно враховувати ментальність українського народу, який внаслідок всіх еволюційно-історичних процесів міцно тримається за своє право обирати Президента всенародно. "І я не назву такого політика чи партію, які б без втрати авторитету запропонували забрати це право в народу і передати народним депутатам. Тому, я думаю, що право людей на всенародне обрання Президента України має бути збережене, але з усіма складовими справжньої демократії", - наголосила вона.

"Очевидно, що всі ці демократичні перетворення неможливо зробити зараз, коли діючий режим впевнено гребе в інший від демократії бік. Це нереально", - заявила Ю.Тимошенко.