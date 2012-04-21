Тимошенко каже, що Янукович гірше Кучми

На сьогоднішній день процеси деградації та деформації суспільного життя в Україні настільки очевидні й трагічні, що на їх тлі навіть епоха Леоніда Кучми, із вбивством Георгія Гонгадзе, народженням новоукраїнської олігархії, виглядає менш трагічно, порівняно з реальністю сьогодення.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ZN.UA розповіла лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Так, при Кучмі не давали піднятися на повну силу парост­кам нашої національної ідентичності, економічної та політичної свободи, але ж не знищували коріння. Його залишали в суспільному грунті разом із шансом на можливе відродження.Сьогодні системно, цілеспрямовано не тільки ліквідується коренева система вільної європейської країни, що зберігає генетичну пам’ять, а й заливається цементом потенційна можливість жити у вільній нормальній державі», — зазначила Тимошенко.

«Сучасна Україна — це «острів доктора Моро» і «1984» Орвелла в одному флаконі. Нам змінюють групу крові, ревізують ДНК, роблять із нас націю лузерів — без історичної пам’яті, без національної гідності, без позитивної економічної перспективи та європейського майбутнього», — вважає екс-прем'єр.

«Люди, які правлять країною, не здадуть своїх позицій без бою, вони сильні, готові на все. Це диктує їхній інстинкт самозбереження та дарвінізм, який вони сповідують. Треба буде вбивати непокірних у тюрмах — будуть убивати; треба масово нищити тих, хто заважає, — будуть нищити. У тому числі й своїх. Вони не обтяжені моральними забобонами і сприймають Україну ХХІ століття, як Єнакієве епохи «вільних хутряних шапок», — заявила Тимошенко.