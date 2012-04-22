Одна з прихильниць Тимошенко потрапила до неї повз охорону

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За даними газети «Сегодня», близько полудня до лікарні під'їхав білий мікроавтобус "Форд" і кілька машин з написом "ДПС" і "Беркут". Бійці спецпідрозділу "Беркут" перевірили територію навколо лікарні, а в цей час до входу до приймального відділення під'їхала машина швидкої допомоги.

Підтримати Ю.Тимошенко до лікарні прийшли троє прихильників з Львівської області. Коли екс-прем'єра винесли на ношах з будівлі лікарні, одній з прихильниць вдалося прокрастися повз співробітників правоохоронних органів і навіть обійнятися з Ю.Тимошенко. Після цього екс-прем'єра на кареті швидкої допомоги відвезли назад у колонію.

Усвоючергу, адвокатЮ.ТимошенкоСергійВласенкопідтвердивіз посиланнямнасвої джерела,щотакапроцедурасправдівідбулася.



«За інформацією змоїхджерел, цедійснобуло», -сказавС.Власенко.



За йогословами, наданиймоментподробиці, обставиниі причинитакогокрокуйомуневідомі.



ВодночасС.Власенкоприпустив,що йогопідзахиснуспочаткуспівробітникиМіністерстваохорони здоров'яУкраїнинеправильнопоінформувалипро рекомендаціїнімецькихлікарів щодоможливості лікуваннявХаркові.