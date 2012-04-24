Литвин на прохання Кожем'якіна подзвонив якійсь «шишці»

Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Кожем’якін звернувся до голови Верховної Ради України Володимира Литвина з проханням з’ясувати в Державній пенітенціарній службі, чому другий день поспіль до екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко не допускають її захисника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Кожем’якін заявив сьогодні під час пленарного засідання.

Він наголосив, що два дні поспіль після повернення Ю.Тимошенко з Харківської лікарні працівники Качанівської колонії відмовляються допустити до неї її адвоката.

За словами народного депутата, наразі ніхто немає інформації, в якому стані перебуває Ю.Тимошенко і як вона себе почуває.

«Володимире Михайловичу, я до Вас звертаюся особисто і хочу попросити негайно зв’язатися з паном Лисицьковим або з тим, хто його курирує, дозволити негайно зайти захисту до Юлії Володимирівни», - сказав А.Кожем’якін, звертаючись до В.Литвина.

При цьому він додав, що фракція "БЮТ-Батьківщина" залишає за собою право реагувати на неналежні дії.

Після цього звернення В.Литвин на декілька хвилин покинув сесійну залу.

Повернувшись, голова ВР зауважив, що, як йому пообіцяли, це питання буде вирішено.

«Мені пообіцяли, що цю проблему знято», - сказав В.Литвин, при цьому не уточнивши, з ким саме він розмовляв з цього питання.