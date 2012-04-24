Литвин на прохання Кожем'якіна подзвонив якійсь «шишці»
Кожем’якін попросив Литвина посприяти зустрічі Тимошенко з адвокатом, оскільки до неї вже два дні ніхто не може потрапити.
|Кожем`якін обурений, що до Тимошенко не пускають захисників
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Кожем’якін заявив сьогодні під час пленарного засідання.
Він наголосив, що два дні поспіль після повернення Ю.Тимошенко з Харківської лікарні працівники Качанівської колонії відмовляються допустити до неї її адвоката.
За словами народного депутата, наразі ніхто немає інформації, в якому стані перебуває Ю.Тимошенко і як вона себе почуває.
«Володимире Михайловичу, я до Вас звертаюся особисто і хочу попросити негайно зв’язатися з паном Лисицьковим або з тим, хто його курирує, дозволити негайно зайти захисту до Юлії Володимирівни», - сказав А.Кожем’якін, звертаючись до В.Литвина.
При цьому він додав, що фракція "БЮТ-Батьківщина" залишає за собою право реагувати на неналежні дії.
Після цього звернення В.Литвин на декілька хвилин покинув сесійну залу.
Повернувшись, голова ВР зауважив, що, як йому пообіцяли, це питання буде вирішено.
«Мені пообіцяли, що цю проблему знято», - сказав В.Литвин, при цьому не уточнивши, з ким саме він розмовляв з цього питання.