Лутковська не розуміє, чому її звинувачують у приховуванні доходів

11:32, 24 квітня 2012
Політика
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Кандидат в омбудсмени Валерія Лутковська заперечує звинувачення про зловживання при оприлюдненні декларації про доходи.

Валерія Лутковська запевняє, що не приховує свої доходи

Про це вона заявила, відповідаючи на питання депутатів перед голосуванням за омбудсмена, пише "Українська правда".

"Чесно кажучи, я не розумію про що йде мова. Тому що протягом року, і я можу це довести, я не займалася продажем автотранспорту і не мала жодних дивідендів, бо в мене не було вкладень", - заявила вона.

Лутковська також заперечила політичну заангажованість своїх дій у справі Луценка.

"Для розгляду справи в Європейському суді потрібні дві позиції. Без позиції держави справа не може розглядатися. Я її представила, бо була на відповідній посаді", - заявила кандидат в омбудсмени.

"В демократичних країнах посада омбудсмена є аполітичною. І відповідно аполітичну посаду я хотіла б запропонувати в разі обрання", - заявила Лутковська.

Депутати від опозиції висловили різку критику на адресу Лутковської, але свого кандидата вони не висувають.

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