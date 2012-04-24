Лутковська не розуміє, чому її звинувачують у приховуванні доходів
Кандидат в омбудсмени Валерія Лутковська заперечує звинувачення про зловживання при оприлюдненні декларації про доходи.
Про це вона заявила, відповідаючи на питання депутатів перед голосуванням за омбудсмена, пише "Українська правда".
"Чесно кажучи, я не розумію про що йде мова. Тому що протягом року, і я можу це довести, я не займалася продажем автотранспорту і не мала жодних дивідендів, бо в мене не було вкладень", - заявила вона.
Лутковська також заперечила політичну заангажованість своїх дій у справі Луценка.
"Для розгляду справи в Європейському суді потрібні дві позиції. Без позиції держави справа не може розглядатися. Я її представила, бо була на відповідній посаді", - заявила кандидат в омбудсмени.
"В демократичних країнах посада омбудсмена є аполітичною. І відповідно аполітичну посаду я хотіла б запропонувати в разі обрання", - заявила Лутковська.
Депутати від опозиції висловили різку критику на адресу Лутковської, але свого кандидата вони не висувають.