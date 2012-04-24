Лутковська не розуміє, чому її звинувачують у приховуванні доходів

Про це вона заявила, відповідаючи на питання депутатів перед голосуванням за омбудсмена, пише "Українська правда".

"Чесно кажучи, я не розумію про що йде мова. Тому що протягом року, і я можу це довести, я не займалася продажем автотранспорту і не мала жодних дивідендів, бо в мене не було вкладень", - заявила вона.

Лутковська також заперечила політичну заангажованість своїх дій у справі Луценка.

"Для розгляду справи в Європейському суді потрібні дві позиції. Без позиції держави справа не може розглядатися. Я її представила, бо була на відповідній посаді", - заявила кандидат в омбудсмени.

"В демократичних країнах посада омбудсмена є аполітичною. І відповідно аполітичну посаду я хотіла б запропонувати в разі обрання", - заявила Лутковська.

Депутати від опозиції висловили різку критику на адресу Лутковської, але свого кандидата вони не висувають.