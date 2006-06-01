Конфлікт між Луценком і Гайсинським розгоряється

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що прокурор Київської області Юрій ГАЙСИНСЬКИЙ не відповідає займаній посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Радомишлі Житомирської області в інтерв’ю журналістам, коментуючи нещодавні заяви Ю.ГАЙСИНСЬКОГО, в яких той критикував керівника МВС, стверджуючи, що міністр нібито розголосив таємницю слідства у справі щодо інциденту з бориспільським міжрайонним прокурором Олександром КУЗОВКІНИМ.

«Очевидно, - сказав міністр, - пан ГАЙСИНСЬКИЙ вже зайнявся політичною риторикою… Він не відповідає займаній посаді і готує для себе політичне пояснення неминучого свого зняття. Я глибоко переконаний, що цей екс-адвокат родини ЗАСУХ не відповідає займаній посаді, про що я неодноразово повідомляв керівництву держави».

За словами глави МВС, Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ знайшов у його (Ю.ЛУЦЕНКА – УНІАН) особі пояснення «свого зняття». «Ну, очевидно, бере (Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ – УНІАН) приклад з свого колишнього шефа ПІСКУНА, який зробив яскраву політичну кар’єру, спочатку бувши символом помаранчевого «беспределу», як казали біло-голубі, до того, як він став другом тих самих біло-голубих. Але це їхнє право - вибирати варіант відходу від їхньої діяльності», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети “Сегодня” і інтернет-видання “Обком”, нібито ввечері 19 травня в Києві охоронці сина Президента Андрія ЮЩЕНКА поранили бориспільського міжрайонного прокурора О.КУЗОВКІНА.

Водночас, у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в м. Києві повідомили, що ввечері 19 травня відносно автомобіля «Опель», в якому їхав О.КУЗОВКІН, здійснив порушення правил дорожнього руху автомобіль BMW темного кольору, після чого обидва транспортні засоби зупинилися, а їхні власники вийшли і стали «з`ясовувати відносини». Потім водій BMW дістав пристрій для стрілянини гумовими кулями, вистрілив у напрямі О.КУЗОВКІНА, поранивши його в праве стегно, і зник з місця події.

За інформацією ЦГЗ, за номерами автомобіля, які вказав потерпілий, співробітники МВС стали встановлювати особу того, хто стріляв. В результаті з`ясувалося, що номерні знаки, встановлені на BMW, зареєстровані на інший автомобіль. При цьому, за свідченням постраждалого, водій BMW - вихідець з Кавказу, на вигляд 40-50 років.

Як зазначили в ЦГЗ, жодного відношення ані до Президента, як повідомляли деякі ЗМІ, ані до інших посадовців, автомобіль BMW не має.

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО заявив: «Поки що я не бачу жодної необхідності говорити про участь високих посадовців або їхніх родичів у цій справі».

Разом з тим прокурор Київської області Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ заявив, що міністр внутрішніх справ України не мав права категорично говорити про непричетність до інциденту з прокурором Бориспільської міжрайонної прокуратури О.КУЗОВКІНИМ сина Президента А.ЮЩЕНКА.

"Дійсно, може, син Президента ніяк не причетний (до інциденту), але говорити, як ЛУЦЕНКО, що він точно не причетний, не провівши ніяких слідчих дій, це викликає додаткові підозри", - сказав прокурор.

Він також заявив, що, всупереч даним медичної експертизи, оприлюднениим Ю.ЛУЦЕНКОМ, О.КУЗОВКІН був поранений в ногу, перебуваючи в тверезому стані.

Прокурор Київської області звинувачував міністра внутрішніх справ у брехні і в розголошуванні даних досудового слідства у справі О.КУЗОВКІНА.