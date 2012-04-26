ГПУ зацікавилася відео з «поцілунком Тимошенко»

У зв’язку з оприлюдненням 25 квітня в Інтернеті відео про побачення осіб, схожих на ув’язнену екс-прем’єра Юлію Тимошенко та її захисника Сергія Власенка у Київському слідчому ізоляторі, Генеральна прокуратура доручила прокуратурі Києва негайно організувати відповідну перевірку.

Про це повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ.

За результатами перевірки доручено вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлення порушення та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Про результати перевірки та вжиті заходи доручено поінформувати Генеральну прокуратуру України до 28 квітня 2012 року.