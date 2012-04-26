На комуністів склали протокол за червоний прапор на танку

Політик був ініціатором вивішування 23 лютого червоного прапора на пам`ятнику – «Танку Нікітіна», який у 1944 році звільняв Чернівці від фашистів.

Як повідомила УНІАН керівник фракції ВО «Свобода» у Чернівецькій міській раді Мар`яна Кривич, вона надіслала депутатський запит до керівництва УМВС відносно осіб, які 23 лютого вивісили "на одному з пам`ятників міста Чернівці кривавий прапор із символікою КПУ".

У відповідь на депутатський запит правоохоронці повідомили, що у діях членів облосередку КПУ були встановлені "ознаки правопорушення, передбаченого статтею 152 (порушення державних стандартів, норм і правил благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення".

За результатами перевірки відносно секретаря Чернівецького обкому КПУ В.Мельника "складено протокол про адміністративне правопорушення, який відповідно до ст. 218 КУпАП направлений для розгляду до адміністративної комісії Першотравневої районної ради у м.Чернівці", йдеться у відповіді УМВС в Чернівецькій області на депутатський запит.