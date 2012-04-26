Опозиція третій день блокує парламент

08:57, 26 квітня 2012
Політика
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Народні депутати від опозиційних фракцій продовжують блокувати роботу Верховної Ради України.

Нардепи від опозиції розгорнули у президії ВР плакат з написом: «Янукович, не вбивай Юлю!». 24 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час близько 30 депутатів від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС перебувають у президії та біля трибуни парламенту.

Вхідні двері до президії підперті стільцями, а на стіні президії висить плакат з написом: «Янукович, не вбивай Юлю!».

Блокування триває третій день поспіль. Опозиціонери, як і попередньої доби, ночували у Верховній Раді.

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