Опозиція третій день блокує парламент
08:57, 26 квітня 2012Політика
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Народні депутати від опозиційних фракцій продовжують блокувати роботу Верховної Ради України.
Триває "облога" ВР
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час близько 30 депутатів від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС перебувають у президії та біля трибуни парламенту.
Вхідні двері до президії підперті стільцями, а на стіні президії висить плакат з написом: «Янукович, не вбивай Юлю!».
Блокування триває третій день поспіль. Опозиціонери, як і попередньої доби, ночували у Верховній Раді.
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