Опозиція третій день блокує парламент

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час близько 30 депутатів від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС перебувають у президії та біля трибуни парламенту.

Вхідні двері до президії підперті стільцями, а на стіні президії висить плакат з написом: «Янукович, не вбивай Юлю!».

Блокування триває третій день поспіль. Опозиціонери, як і попередньої доби, ночували у Верховній Раді.