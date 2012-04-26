Під час мітингу чорнобильців під ВР знепритомніла жінка
13:01, 26 квітня 2012Політика
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Учасникам акції довелося самим приводити жінку до тями.
|На мітинг викликали швидку допомогу
Як передає кореспондент УНІАН, це сталося під час виступу першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова.
Учасники акції почали вигукувати прохання викликати швидку допомогу, на що О.Турчинов зі сцени у мікрофон закликав викликати «швидку» і надати лікаря з Верховної Ради. Проте ніякі лікарі на мітингу не з’явилися й учасникам акції довелося самим приводити жінку до тями. Лише після цього прибула машина швидкої допомоги.
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