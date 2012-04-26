Депутати «зарубали» ініціативу Попова

Київрада відмовилась внести зміни до Статуту територіальної громади столиці, якими передбачалась розробка і затвердження статутів вулиць.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне питання було розглянуто сьогодні на сесії Київради за ініціативи КМДА. За внесення відповідних змін проголосували 74 з 104 депутатів Київради. Для ухвалення рішення в даному випадку необхідно 2/3 голосів депутатів, тобто не менше 80.

Депутати зазначили, що запропоновані зміни до Статуту територіальної громади не передбачені чинним законодавством.

У свою чергу голова постійної комісії Київради з культурі та туризму Олександр Бригинець висловив переконання, що рада має звернутись до парламенту з проханням ухвалити містобудівний закон, який дозволяє місцевій владі зберігати історичні місця та вулиці Києва.

Довідка УНІАН. Проект рішення внесено на сесію Київради за ініціативи голови КМДА Олександра Попова з метою прийняття у столиці Статутів вулиць, що мають статус пам’яток архітектури місцевого значення.

Це рішення розроблене КМДА після скандалу зі знесенням на Андріївському узвозі історичних будівель.