Янукович з власних коштів допомагатиме дітям-чорнобильцям

Влада здійснює послідовну політику щодо соціального захисту чорнобильців. Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв’ю журналістам на Чорнобильській АЕС після церемонії запуску технологічного циклу будівництва арки нового безпечного конфайнменту.

Глава держави зазначив, що у 2011 та 2012 роках Уряд ухвалив низку рішень щодо підвищення пенсій і соціальних виплат ліквідаторам аварії на ЧАЕС. «У різних випадках це підвищення відбувається практично вдвічі», - зауважив він.

Президент також нагадав, що сьогодні ліквідатори та інваліди-чорнобильці у розмірах пенсій прирівнені до інвалідів Великої Вітчизняної війни. Він також додав, що багато благодійних фондів надають допомогу в лікуванні дітей-чорнобильців. «Ми добре розуміємо: це та трагедія, яку подолати наодинці неможливо», - сказав Глава держави.

Віктор Янукович також надаватиме власні кошти на допомогу дітям, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях.

«Я готовий зі своїх власних коштів допомагати дітям-чорнобильцям. Я буду це робити постійно», - сказав В.Янукович.