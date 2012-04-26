Янукович з власних коштів допомагатиме дітям-чорнобильцям
Президент заявляє про підвищення пенсій і соціальних виплат ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
|Янукович дав інтерв`ю журналістам
Глава держави зазначив, що у 2011 та 2012 роках Уряд ухвалив низку рішень щодо підвищення пенсій і соціальних виплат ліквідаторам аварії на ЧАЕС. «У різних випадках це підвищення відбувається практично вдвічі», - зауважив він.
Президент також нагадав, що сьогодні ліквідатори та інваліди-чорнобильці у розмірах пенсій прирівнені до інвалідів Великої Вітчизняної війни. Він також додав, що багато благодійних фондів надають допомогу в лікуванні дітей-чорнобильців. «Ми добре розуміємо: це та трагедія, яку подолати наодинці неможливо», - сказав Глава держави.
Віктор Янукович також надаватиме власні кошти на допомогу дітям, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях.
«Я готовий зі своїх власних коштів допомагати дітям-чорнобильцям. Я буду це робити постійно», - сказав В.Янукович.