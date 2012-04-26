Генсек Ради Європи стурбований повідомленнями про побиття Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі.

«Я глибоко стурбований повідомленнями про те, що Тимошенко була побита у в’язниці. В інтересах українського уряду забезпечити, щоб ці скарги були негайно перевірені у заслуговуючий на довіру спосіб шляхом надання дозволу дипломатам відвідати Тимошенко, але також розслідувати та за необхідності привести до відповідальності (винних – УНІАН)», - заявив генсек Ради Європи.

Він нагадав, що зараз у Європейському суді з прав людини перебуває справа Ю.Тимошенко, яка обвинувачує українську владу у політичних мотивах її кримінального переслідування та ув’язнення, а також у відсутності судового перегляду її попереднього ув’язнення, неадекватності умов утримання через ненадання необхідної медичної допомоги.

Т.Ягланд також нагадав, що 15 березня просив український уряд надати пояснення для того, щоб з’ясувати, чи отримує Ю.Тимошенко адекватну медичну допомогу у належному медичному закладі.

«Суд зараз оцінює ситуацію. Ми сподіваємося, що ця оцінка може бути оприлюднена за кілька днів», - сказав генеральний секретар Ради Європи.