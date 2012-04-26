Попова просять захистити спортивні об'єкти від рейдерських захоплень

Київська міська державна адміністрація підтримала ініціативи Форуму спортсменів Києва.

Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, заявив голова КМДА Олександр Попов під час зустрічі з активістами Форуму під стінами столичної мерії, куди прийшли представники більше ніж 100 федерацій та спортивних організацій Києва, відомі спортсмени, спортивна громадськість, небайдужі до спорту люди, які прийняли рішення об`єднатися для захисту та розвитку фізичної культури та спорту в столиці.

«Популяризація спорту та розвиток спортивної інфраструктури міста – одна із стратегічних ініціатив міської влади. Ми маємо твердий намір розвивати столичний спорт. Але зробити це неможливо без активної співпраці з представниками спортивної громадськості. Ми вдячні Форуму спортсменів Києва за активну позицію, яку ми безперечно підтримуємо. Міська влада готова до співпраці з представниками Форуму спортсменів Києва у будь-якому форматі, адже вона гарантовано буде позитивною і результативною», – зазначив Олександр Попов під час зустрічі з активістами.

Так, спортсмени звернулись до голови КМДА з проханням захистити об’єкти спортивної інфраструктури від рейдерських захоплень, а також з пропозицією впровадити пільги на сплату оренди за спортивні приміщення.

Також представники Форуму спортсменів Києва запропонували міській владі спільно опрацювати питання встановлення пільг на оплату комунальних послуг для об’єктів спортивної інфраструктури, зменшення податків на оренду земель до 0,1% для фізкультурно-спортивних об’єктів.

Обговорили сьогодні і питання фінансування спортивних програм. Так, у КМДА планують затвердити фінансування спорту в розмірі не менше ніж 1% від суми видатків міського бюджету. Аби остаточно затвердити результати перемовин, спортсмени запропонували розробити Стратегію розвитку спорту у Києві.

Олександр Попов підкреслив, що всі ініціативи спортивної громадськості обов’язково будуть розглянуті та підтримані міською владою. Для напрацювання спільних планів при КМДА планують створити робочу групу.

«На жаль, протягом останніх років фізична культура і спорт столиці майже не фінансувалися. Цього року ми розпочали вирішувати цю проблему – наразі надано фінансову підтримку спортивним федераціям і вже є результат. Крім, того у Стратегії розвитку Києва до 2025 року однією з основних є програма «Здоровий киянин». Це важлива ініціатива, адже, я переконаний, що без розвитку фізичної культури і спорту досягти успіху і в інших сферах суспільного життя неможливо», – додав Олександр Попов.

Нагадаємо, що відповідно до домовленостей КМДА з Форумом, найближчим часом буде розроблено проект Меморандуму про співпрацю між столичною адміністрацією та Форумом спортсменів Києва.