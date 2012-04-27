Президент: Україна активно запроваджуватиме екологічні євростандарти

Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв'ю журналістам у Криму, повідомляє прес-служба Президента.

«Європейські стандарти будуть впроваджуватися за всіма напрямками, і один із них - екологічний», - сказав Глава держави.

Президент зазначив, що запровадження у виробництві новітніх технологій дозволить не лише зменшити їх шкідливий вплив на довкілля того чи іншого регіону, а й дозволить вітчизняним підприємствам за рахунок модернізації збільшити свої виробничі потужності, випускати конкурентоспроможну продукцію та знижувати її собівартість тощо.