Президент: Україна активно запроваджуватиме екологічні євростандарти
20:35, 27 квітня 2012Політика
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У процесі модернізації та будівництва підприємств Україна активно запроваджуватиме європейські стандарти - особлива увага звертатиметься на екологічну безпеку цих об’єктів.
Віктор Янукович: Особлива увага звертатиметься на екологічну безпеку
Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв'ю журналістам у Криму, повідомляє прес-служба Президента.
«Європейські стандарти будуть впроваджуватися за всіма напрямками, і один із них - екологічний», - сказав Глава держави.
Президент зазначив, що запровадження у виробництві новітніх технологій дозволить не лише зменшити їх шкідливий вплив на довкілля того чи іншого регіону, а й дозволить вітчизняним підприємствам за рахунок модернізації збільшити свої виробничі потужності, випускати конкурентоспроможну продукцію та знижувати її собівартість тощо.
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