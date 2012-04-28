Українські тюремники знову здивовані тупістю Євросоюзу
00:52, 28 квітня 2012Політика
426 0
Державна пенітенціарна служба України (ДПтСУ) не дозволила співголові політичної групи Європейського парламенту "Зелені / Європейський вільний альянс" Ребецці Хармс відвідати екс-прем'єра Юлію Тимошенко.
Про цеповідомляєпрес-службаДПтСУ.
ПредставництвоЄвросоюзупросилодозволитивідвідуванняекс-прем'єра28або 29квітня.
"Розглянувшиврамкахнаціональногозаконодавствазазначенезвернення ДержавноїпенітенціарноїслужбоюУкраїни відмовленовйогозадоволенні, прицьому,роз'яснившидипломатичніймісіїЄвропейськогоСоюзунаУкраїнувимогинаціональногозаконодавствапро порядоквідвідуванняустанов виконанняпокарань тапроведенняпобаченьіз засудженими",- йдетьсявповідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter