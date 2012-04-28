Українські тюремники знову здивовані тупістю Євросоюзу

Державна пенітенціарна служба України (ДПтСУ) не дозволила співголові політичної групи Європейського парламенту "Зелені / Європейський вільний альянс" Ребецці Хармс відвідати екс-прем'єра Юлію Тимошенко.

Про цеповідомляєпрес-службаДПтСУ.



ПредставництвоЄвросоюзупросилодозволитивідвідуванняекс-прем'єра28або 29квітня.



"Розглянувшиврамкахнаціональногозаконодавствазазначенезвернення ДержавноїпенітенціарноїслужбоюУкраїни відмовленовйогозадоволенні, прицьому,роз'яснившидипломатичніймісіїЄвропейськогоСоюзунаУкраїнувимогинаціональногозаконодавствапро порядоквідвідуванняустанов виконанняпокарань тапроведенняпобаченьіз засудженими",- йдетьсявповідомленні.

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