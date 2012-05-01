Дочка Тимошенко не бачить варіантів, крім лікування матері за кордоном

Про це заявила у Відні агентству «Рейтер» її донька Євгенія Тимошенко, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За словами Є.Тимошенко, два дні тому відвідала матір в її камері. "Мама дуже слабка, її фізичний стан погіршився. Після скоєного на неї нападу болі в спині посилилися, - відзначила Є.Тимошенко. – Вона майже не встає і здебільшого без руху, оскільки на додаток до всього ослабла через оголошене нею голодування”.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом відбудуться зміни режиму в підході до політичних ув’язнених і моя мати зможе припинити голодування", - відзначила Є.Тимошенко.

Вона заявила, що її матері, яка відбуває семирічний тюремний термін, терміново необхідне лікування за кордоном. “Це - єдиний з можливих варіантів", - наголосила Є.Тимошенко.