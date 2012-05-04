ЦВК визначила дату старту виборчих перегонів

Також ЦВК повинна не пізніше 28 липня оголосити про початок виборчого процесу з виборів до Верховної Ради, які мають відбутися 28 жовтня 2012 року.

Такі строки встановлені відповідно до затвердженого ЦВК "Орієнтовного календарного плану основних організаційних заходів з підготовки і проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року".

Висування кандидатів у депутати від партій розпочинається за дев’яносто і закінчується за сімдесят дев’ять днів до дня голосування, тобто з 30 липня до 9 серпня включно.

На виправлення помилок і неточностей, виявлених у поданих на реєстрацію документах надається два дні з дня подання документів для реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати.

Впродовж трьох днів з дня оголошення про початок виборчого процесу ЦВК повинна отримати кошти на підготовку і проведення виборів зі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Вибори відбудуться 28 жовтня, ЦВК має встановити офіційні результати виборів до 12 листопада й оприлюднити їх у газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" не пізніше, ніж через п'ять днів після ухвалення рішення про результати голосування, тобто не пізніше 17 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Центральна виборча комісія, відповідно до змін, внесених 12 квітня Верховною Радою у державний бюджет на 2012 рік, збільшила кошторис видатків на підготовку та проведення парламентських виборів 28 жовтня до 1 млрд 212 млн 400 тис. грн проти 817 млн 700 тис. грн, відповідно до кошторису, затвердженого ЦВК до ухвалення змін до держбюджету.

Крім того, ЦВК також затвердила кошторис своїх видатків на організацію та проведення виборів на рівні 28 млн 162 тис. грн.