Дочка Тимошенко розказує світу, що при Януковичу люди живуть у страху

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко висловлює подяку світовим лідерам і міжнародним організаціям за підтримку.

Про це сказала її донька Євгенія під час участі в політичному ток-шоу Maybrit Illner на телеканалі ZDF, повідомляє прес-служба партії “Батьківщина”.

«Моя мама дякує уряду Німеччини, Канцлеру Ангелі Меркель, міністру закордонних справ Гідо Вестервелле і голові комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмару Броку за підтримку опозиційних сил, а також дякує численним міжнародним організаціям, Європейському парламенту, Раді Європи. Ми бачимо, як в Україні вбивають демократію, і це повинно стати сигналом пробудження для демократичного світу», - заявила Є.Тимошенко.

Відповідаючи на запитання учасників ток-шоу, вона наголосила, що «з часу приходу до влади режиму Януковича люди в Україні живуть в страху».

«Прихильники Президента захопили контроль над всіма сферами суспільства, правосуддям, над всім. Будь-хто може потрапити під приціл режиму та опинитись у в’язниці», - сказала Є.Тимошенко.

Крім того, вона підкреслила, що стан здоров‘я її матері, яка голодує вже два тижні, значно погіршився.

«Я бачила її сьогодні, її стан став гіршим. Вже два тижні вона голодує… її болі у спині погіршились. Зараз вона майже не може рухатись, вона весь час лежить і дуже слабка. Але психологічно – вона дуже сильна», - сказала Є.Тимошенко.

За її словами, незважаючи на благання родичів, захисників та прихильників, Ю.Тимошенко відмовилася припинити голодування.

«Ми просили її припинити голодування, але вона – дуже сильна… вона хоче і далі боротись за Україну, за побудову демократії в нашій країні, і вона не відступиться, навіть зважаючи на психологічний тиск, який щодня чиниться на неї у в’язниці», - сказала Є.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко оголосила голодування 20 квітня на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.