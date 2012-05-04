Янукович відрядив до Путіна посла
19:35, 04 травня 2012Політика
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Україну на інавгурації Путіна 7 травня буде представляти посол країни в РФ Єльченко. Янукович розраховує поспілкуватися з російським президентом через тиждень на саміті СНД.
Янукович не приїде на інавгурацію Путіна
Про це пише ZN.UA
Президент України Віктор Янукович планує взяти участь у неформальному саміті глав держав СНД, який пройде в Москві 15 травня.
Водночас, агенство пише, що такий саміт проводиться, оскільки ніхто з лідерів інших країн не буде брати участі в інавгурації Путіна.
Як стало відомо агентству, Україну на інавгурації представлятиме посол країни в РФ Володимир Єльченко.
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