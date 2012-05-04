Янукович відрядив до Путіна посла

Про це пише ZN.UA

Президент України Віктор Янукович планує взяти участь у неформальному саміті глав держав СНД, який пройде в Москві 15 травня.

Водночас, агенство пише, що такий саміт проводиться, оскільки ніхто з лідерів інших країн не буде брати участі в інавгурації Путіна.

Як стало відомо агентству, Україну на інавгурації представлятиме посол країни в РФ Володимир Єльченко.