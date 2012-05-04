Тимошенко не довіряє лікарям МОЗ, зокрема, через зараження Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час брифінгу.

“Вона вимагає під час лікування неухильного дотримання протоколу, встановленого німецькими лікарями, та здійснення цього лікування незалежними лікарями. Лікарі МОЗ вже здійснювали лікування Юрія Віталійовича Луценка, після чого у нього виявили відповідний штам гепатиту”, - додав С.Власенко.

Він також додав, що захист Ю.Тимошенко постійно пише звернення про допуск до лікування Ю.Тимошенко лікаря Миколи Поліщука, однак досі такого дозволу не надано.