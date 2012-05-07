У другий тур президентських виборів у Сербії вийшли Тадіч і Ніколіч

У другий тур президентських виборів у Сербії вийшли колишній Президент країни, лідер Демократичної партії Борис Тадіч і голова націоналістичної Сербської прогресивної партії Томіслав Ніколіч.

За неофіційними даними, прихильник євроінтеграції Б.Тадіч випереджає свого суперника приблизно на 2%, повідомляє радіо «Свобода».

Така сама ситуація – і на парламентських виборах. Як очікується, партія Б.Тадіча вступить в коаліцію із соціалістами, що зайняли третє місце.

Склад нового уряду визначиться після другого туру президентських виборів, призначених на 20 травня.