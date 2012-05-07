У другий тур президентських виборів у Сербії вийшли Тадіч і Ніколіч
09:21, 07 травня 2012Політика
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Борис Тадіч випереджає свого суперника приблизно на 2%.
|Переможець першого туру виборів Борис Тадіч
За неофіційними даними, прихильник євроінтеграції Б.Тадіч випереджає свого суперника приблизно на 2%, повідомляє радіо «Свобода».
Така сама ситуація – і на парламентських виборах. Як очікується, партія Б.Тадіча вступить в коаліцію із соціалістами, що зайняли третє місце.
Склад нового уряду визначиться після другого туру президентських виборів, призначених на 20 травня.
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