Путін втретє вступив на посаду Президента Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, в Андріївському залі Великого Кремлівського палацу діючий Президент Дмитро Медведєв передав обраному Президенту Володимиру Путіну символ президентської влади.

В.Путін склав президентську присягу.

«Присягаюся при здійсненні повноважень Президента Російської Федерації поважати й охороняти права та свободи людини і громадянина, дотримувати й захищати Конституцію Російської Федерації, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави, вірно служити народу», - промовив В.Путін слова присяги, поклавши праву руку на особливий екземпляр Конституції РФ.

Після цього голова Конституційного суду Російської Федерації Валерій Зорькін оголосив про вступ В.Путіна на посаду Президента.

Над куполом кремлівської резиденції злетів президентський штандарт і зазвучав гімн Росії.

Далі В.Путіну як Верховному головнокомандуючому Збройних сил Росії було передано управління стратегічними ядерними силами країни.