Зурабов чекає від Путіна додаткового імпульсу в бік України

Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло Зурабов вважає, що вступ Володимира Путіна на пост Президента Росії дасть додатковий імпульс до розвитку українсько-російських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Зурабов сказав сьогодні у Російсько-українському культурному центрі під час трансляції церемонії інавгурації В.Путіна.

Посол відзначив, що Україна залишається для Російської Федерації найближчим стратегічним партнером. За його словами, про це повинен нагадати той факт, що цього року буде відзначатися 15-та річниця підписання Великого договору між РФ і Україною.

«Ми вважаємо, що обрання Володимира Володимировича Путіна і його вступ на посаду Президента Російської Федерації, безумовно, дасть додатковий імпульс, поштовх до розвитку наших двосторонніх відносин», - сказав М.Зурабов.

Він повідомив, що одним з перших документів, які підпише В.Путін як Президент РФ, буде запрошення Президенту України Віктору Януковичу на неформальний саміт глав країн - учасниць СНД, який відбудеться 15 травня в Москві.

Також, за словами М.Зурабова, В.Путін привітає В.Януковича з річницею Великої Перемоги.