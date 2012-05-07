Капітан збірної ФРН «серйозно подумав би» перед тим, як подати руку Януковичу

Капітан збірної Німеччини з футболу Філліп Лам закликав президента УЄФА Мішеля Платіні чітко задекларувати свою позицію стосовно ситуації в Україні.

Про це він сказав виданню Der Spiegel, повідомляють польські ЗМІ.

"Ситуація в Україні і ставлення до Юлії Тимошенко далекі від моїх поглядів у сфері демократії, прав людини, особистої свободи чи свободи слова", - сказав футболіст.

Капітан збірної, яка усі матчі групової фази Євро-2012 гратиме в Україні, у тому числі перші два - у Харкові, заявив, що М.Платіні повинен зайняти чітку позицію у цьому питанні. "Думаю, він повинен щось сказати. Мені дуже цікаво, що це було б", - відзначив Ф.Лам.

За його словами, він би "дуже серйозно подумав" перед тим, як подавати руку Президенту України Віктору Януковичу, якби той з’явився на якомусь матчі.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА офіційно заявила, що не коментуватиме політичну ситуацію в Україні.