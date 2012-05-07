У центрі Львова встановили скульптуру «Сталіна, який пісяє» (фото)

Сьогодні у центрі Львова кілька молодих людей встановили скульптуру «Сталіна, який пісяє» (Йосип Сталін стояв на колінах зі спущеними штанами) висотою близько 1,5 метри, виготовлену з дерева і тканини та пофарбовану золотою фарбою.

Як передає кореспондент УНІАН, за подіями спостерігали близько 30 журналістів і нечисленні перехожі.

Після того як сьогодні у ЗМІ з’явились повідомлення про можливе встановлення пам’ятника Й.Сталіну у Львові, о 14.00 кілька десятків журналістів зібралось на площі Ринок перед входом до міської Ратуші. Згідно з повідомленням Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків), пам`ятники Й.Сталіну будуть встановлені в 4-х містах України: Києві, Львові, Одесі та Дніпропетровську.

Однак у Львові представники партії на означене місце не з’явилися. Натомість, на акцію очікувало кілька десятків міліціонерів і бійців спецпідрозділу „Беркут”.

Через 30 хвилин до журналістів підійшов молодий чоловік, який запропонував пройти в пасаж Андріолі (площа Ринок, 29), де і було заздалегідь встановлено скульптуру «Сталіна, який пісяє».

«Ми вважаємо, що якщо вже ставити пам’ятник Сталіну, то принаймні в отакій формі він міг би бути», – заявив редактор сайту «Братство» Віталій Чорний, який і привів журналістів до скульптури.

На запитання, чому його встановили в дворику, а, не як обіцяли, на центральній площі міста, В.Чорний пояснив, що пам’ятник Й.Сталіну недостойний стояти на центральній площі.

«Там він точно не протримається довго, а тут ще простоїть якийсь час», – сказав він.

Також В.Чорний пояснив, що скульптура «Сталін пісяючий», оскільки це - паралель з символом ЄС – скульптурою «Хлопчик, який пісяє».

На уточнююче запитання журналістів, чому організатори заходу в анонсах для ЗМІ назвались «більшовиками», В.Чорний пояснив, що акція організована «як жарт», щоб привернути увагу сил, які «фанатіють на Сталіні», показати «справжнього Сталіна, який він вже мав би бути».

Як повідомив УНІАН депутат Львівської міської ради, голова фракції ВО „Свобода” Руслан Кошулинський, міськрада не отримувала відповідної заявки на проведення цієї акції.

„За нашими даними, це все провели представники „Братства” Корчинського”, - зазначив Р.Кошулинський.

Оскільки акцію не було відповідним чином погоджено з міською владою, працівники міліції демонтували пам’ятник через 10 хвилин після його встановлення.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, на місці несанкціонованої акції перебувала слідчо-оперативна група. Порушень громадського порядку не було.