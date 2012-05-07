У ПР думають, що Карпачова критикою влади мостить собі місце у списку БЮТ

Шквал критичних коментарів на адресу влади з боку колишнього Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової продиктовано її планами бути обраною народним депутатом за списками Блоку Юлії Тимошенко.

Про це заявив член фракції Партії регіонів, голова підкомітету з питань судового устрою і статусу суддів Комітету ВР з питань правосуддя Дмитро Шпенов, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

«Це далеко не перший приклад того, як політик, який почав «дрейф» у бік БЮТ, раптом починає «прозрівати» і бачити недоліки у діях влади. Думаю, останні заяви пані Карпачової слід розцінювати виключно як старт її виборчої кампанії як кандидата у народні депутати від БЮТ», - підкреслив Д.Шпенов.

«З наближенням виборів ми ще неодноразово побачимо, як люди, які нещодавно оцінювали дії влади стримано або навіть позитивно, раптом затягнуть характерну для своєї нової політичної сили пісню про тиск і репресії. Нічого, окрім передвиборної риторики і прагнення заробити додаткові електоральні бали, у цих заявах немає і не буде», - переконаний він.

«Давайте дочекаємося оприлюднення виборчих списків БЮТ, і все стане на свої місця», - сказав Д.Шпенов.