Грібаускайте прибула до Тимошенко в лікарню - журналістів не пустили

16:26, 11 травня 2012
Політика
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На територію медичного закладу пройшли прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, представники місцевої влади та керівники місцевих силових структур.  

Даля Грібаускайте

До екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка проходить лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, прибула Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 16.10 кортеж автомобілів у супроводі ДАІ заїхав на територію лікарні.

У той же час журналістів місцевих та центральних ЗМІ залишили за воротами медичного закладу.

 

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