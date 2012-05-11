Грібаускайте прибула до Тимошенко в лікарню - журналістів не пустили
16:26, 11 травня 2012Політика
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На територію медичного закладу пройшли прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, представники місцевої влади та керівники місцевих силових структур.
|Далю Грібаускайте супроводжують місцева влада і силовики
До екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка проходить лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, прибула Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 16.10 кортеж автомобілів у супроводі ДАІ заїхав на територію лікарні.
У той же час журналістів місцевих та центральних ЗМІ залишили за воротами медичного закладу.
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