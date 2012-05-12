У Партії регіонів переконують, що і Яценюк такий самий

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, таку думку В.Олійник висловив, коментуючи заяву лідера «Фронту Змін» Арсенія Яценюка, виголошену на Форумі об’єднаної опозиції сьогодні.

„Якщо „Батьківщина” та „Фронт змін” для перевірки законності статків керівництва своїх партій заснують комісію, то на волі залишиться лише голова цієї комісії”, - сказав депутат.

За його словами, «можна пригадати і ЄЕСУ, і офшорні рахунки, про які писала світова преса, про мільярди на рахунках Тимошенко, можна перевірити діяльність і колишнього виконуючого обов’язки голови Національного банку, екс-голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, як посадової особи».

„Якби цього вимагали лідери, які не були при владі – це було би свіжою ідеєю, але коли будучи при владі вони розікрали країну, варто було би почати з себе – показати свої статки, подати гарний приклад”, - додав В.Олійник.

„Тому якщо хочуть продемонструвати серйозність своїх намірів, то нехай починають з себе, бо вони вже були при владі, їм є про що звітувати – не тільки в частині того, що нічого не робили, а й в частині того, що зробили злочинного, протиправного, стосовно держави і українського суспільства”, - вважає депутат.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, на Форумі об’єднаної опозиції один з її лідерів А.Яценюк заявив, що об'єднана опозиція після своєї перемоги на виборах до Верховної Ради планує створити національне антикорупційне бюро, яке проведе люстрацію всіх вищих посадових осіб. “Ми перевіримо статки і маєтки всіх, починаючи з Президента, і закінчуючи керівником районної адміністрації”, - сказав він. За словами А.Яценюка, також будуть перевірені статки родин чиновників. “Їм не вдасться нічого сховати. І вони будуть нести відповідальність за те, що вони розграбували країну. Ми проведемо всецілу люстрацію”, - сказав А.Яценюк.