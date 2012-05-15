НУ закликала опозицію зупинити антиукраїнський мовний законопроект

Партійна група «Нашої України» в парламенті закликає опозиційні депутатські фракції не допустити ухвалення антиукраїнського мовного законопроекту №9073, який планує «протягнути» на цьому пленарному тижні Партія регіонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

Як наголошується в повідомленні, законопроект «регіоналів» всупереч Конституції фактично встановлює в країні режим двомовності, веде до обмеження сфери застосування державної української мови та загрожує розколом країни. Про його неприйнятність вже неодноразово заявляли представники усіх опозиційних сил, громадськості та наукової спільноти.

«Ухвалення українофобського мовного закону є не менш загрозливим для незалежності України, ніж здача газотранспортної системи чи підписання ганебних харківських угод, які продовжили базування російського флоту на українській території. Саме тому ми закликаємо колег із об’єднаної опозиції будь-що спільними зусиллями не допустити прийняття цього законопроекту», - наголосили «нашоукраїнці».

На їх переконання, протидія прийняттю цього закону продемонструє громадянам серйозність намірів об’єднаної опозиції захищати українські інтереси вже зараз, а не лише після виборів.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запропонував на цьому пленарному тижні розглянути законопроект про основи державної мовної політики.

За словами О.Єфремова, в законопроекті запропоновано, що «державна мова – українська, але при цьому в цивілізованому руслі визначається дія інших мов у нашій державі».

Довідка УНІАН. Народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про принципи державної мовної політики».

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

У той же час Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.