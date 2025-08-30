Були атаковані Самарська область і Краснодарський край.

Воїни ЗСУ продовжують успішно атакувати російські нафтопереробні заводи, в ніч на 30 серпня було атаковано два НПЗ, заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт Броуді.

"Шорт-сквіз акцій кооперативу "Коні на Кубані": коні на Кубані були важливою частиною життя місцевого населення. Кощеєва голка послідовно анорексується Силами оборони України", - зазначив він у Telegram.

Також "Мадяр" розповів, що 14-й полк СБС атакував "Краснодарський НПЗ", який виробляє 1,1% від загального обсягу нафти і використовується, зокрема, для військових потреб, постачаючи авіаційне пальне, а також "Сизранський НПЗ" у Самарській області.

Відео дня

Останній нафтопереробний завод був атакований повторно. На рік він виробляє 3% від загального обсягу - 8,5 мільйонів тонн нафти.

Заява Генштабу

У Генштабі підтвердили ураження цієї ночі двох НПЗ у Росії. У Telegram Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що обидва нафтопереробні заводи беруть участь у забезпеченні збройних сил РФ.

Удари по російських НПЗ - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в серпні відразу кілька НПЗ зупинили свою роботу після ударів ЗСУ. Зокрема, це торкнулося "Куйбишевського нафтопереробного заводу". Унаслідок атаки було пошкоджено обидві первинні установки переробки нафти на НПЗ: ЕЛД-4 і ЕЛД-5, потужність кожної з яких становить 70 000 барелів на добу.

Крім того, ми також розповідали, що Україна вибила майже всі основні НПЗ Росії в радіусі 1000 км. Останнім часом удари не завдавалися лише по декількох НПЗ - це стосується "Середнього" в Нижньокамську, НПЗ "Капотня" прямо в Москві та менших заводів під Калугою та Орлом.

Вас також можуть зацікавити новини: