Єдина проблема полягає в Угорщині.

Більшість країн ЄС готові до того, щоб навчати українських військових прямо на території України в разі припинення вогню, заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Я вітаю той факт, що сьогодні було висловлено широку підтримку розширенню мандата [місії військової допомоги ЄС на підтримку України], щоб надавати навчання і консультації всередині України після будь-якого перемир'я", - сказала вона журналістам після неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені, передає Politico.

Це стало б одним із вкладів у систему європейських гарантій безпеки, спрямованих на те, щоб Україна знову не зазнала нападу, зазначила Каллас. У рамках EUMAM 23 країни ЄС плюс Норвегія і Канада вже підготували близько 80 000 українських солдатів. Однак зміна мандата місії потребуватиме одноголосного рішення всіх 27 столиць блоку, що дає Угорщині право вето.

"Надії на можливі мирні переговори як мінімум наївні. Все, що робить Путін, - це тягне час, дешево купуючи паузу, щоб продовжувати вбивати людей", - заявила перед зустріччю міністр оборони Литви Довіле Шакалене.

Більшість міністрів оборони ЄС - за винятком Угорщини - також наполягають на використанні решти 6,6 млрд євро нерозподілених коштів з Європейського фонду миру для фінансування озброєнь для України. Будапешт уже кілька місяців блокує використання цих грошей.

Щоб схилити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, союзника Дональда Трампа, гроші можна було б використати для прямих закупівель американської зброї для України за новою схемою, погодженою президентом США і союзниками по НАТО, зазначила Каллас.

