У Черкасах та Чернігові було чутно вибухи.

Вночі російській військові запустили по Україні ударні безпілотники, моніторингові канали повідомляли про понад 100 дронів у повітряному просторі.

"Група ворожих БпЛА у центрі Полтавщини курсом на Черкащину. Група БпЛА на центрі Сумщини курс західний/південно-західний. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину. БпЛА на Одещині, курс на Вінничину. БпЛА на Житомирщині, курс Рівенська область", - написали Повітряні сили.

У Черкасах та Чернігові було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Також росіяни завдали удару по Запоріжжю, виникла пожежа на одному підприємстві. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", - написав він.

Згодом Федоров повідомив, що 69-річний чоловік поранений внаслідок атаки на Запорізький район.

Удари РФ по Україні

Раніше у Києві закінчили ліквідацію наслідків російського обстрілу 28 серпня. У пʼятиповерхівці загинули 22 людей, серед яких четверо дітей, ще троє людей - на інших локаціях.

