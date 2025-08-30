Україна зруйнувала два стратегічні мости у Бєлгородській області РФ, використавши дрони та сховані російські міни.

Українські військові повідомили про успішну операцію зі знищення двох ключових мостів у Бєлгородській області Росії. Для цього вони використали безпілотники вартістю близько $600 та ворожі міни, які були заховані під інфраструктурними об’єктами, пише CNN.

За даними 58-ї окремої мотопіхотної бригади, мости мали стратегічне значення для російської армії — ними переправляли боєприпаси та підкріплення. Об’єкти були заміновані російськими військовими, аби у разі українського наступу їх можна було підірвати.

Українські дрони-розвідники виявили схованки з протитанковими мінами. Після цього бійці завдали точного удару, використавши тактичні FPV-дрони. На опублікованих кадрах видно потужні вибухи, які зруйнували обидва мости.

"Ми побачили міни і вдарили. Потім перевірили інший міст — він також був замінований. Ми скористалися цією можливістю", — розповів представник бригади.

Ефективна тактика

Вартість застосованих дронів становила від 25 до 30 тисяч гривень. Для порівняння, підрив мостів зазвичай вимагає використання дорогих високоточних систем, таких як HIMARS, де лише одна ракета коштує десятки тисяч доларів.

Таким чином, операція стала прикладом ефективного застосування дешевих технологій проти значно дорожчого арсеналу ворога.

Знищення ворожих мостів

Україна вже має досвід руйнування мостів для стримування противника. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році було підірвано низку мостів під Києвом, що затримало наступ російських військ.

Нині ж ця тактика успішно використана вже на території Росії, що стало рідкісною позитивною новиною для України на тлі складної ситуації на фронті та постійних авіаударів РФ по цивільних містах.

Москва поки що офіційно не коментувала знищення мостів.

