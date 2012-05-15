Литвин: ВР має визначитися з датою виборів мера Києва у травні

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні журналістам.

За словами В.Литвина, він звернувся до комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування внести відповідні пропозиції, оскільки в травні закінчуються повноваження мера Києва.

Голова ВР вважає, що вибори міського голови столиці доцільно було б провести одночасно з виборами народних депутатів 28 жовтня.

Водночас, за його словами, другий шлях - це проведення виборів мера Києва під час «літніх канікул».

«Я думаю, одні погодяться, а інші не погодяться. Нам потрібно в цьому питанні ухвалити рішення, за яке б проголосувала конституційна більшість», - сказав В.Литвин.

Він додав, що парламент у травні має визнати дату проведення виборів мера столиці.