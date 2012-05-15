Пшонка назвав «фантазіями» заяви про порушення прав Тимошенко

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка у Санкт-Петербурзі назвав надуманими повідомлення ЗМІ про порушення прав колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко у місцях позбавлення волі. Про це повідомляє РІА «Новости».

«Це фантазії, неправда. Перебування Ю.Тимошенко в місцях позбавлення волі - прозоре... Про жодні порушення і мови не може бути», - сказав В.Пшонка журналістам у Санкт-Петербурзі, куди він приїхав на позачергове засідання Координаційної ради генеральних прокурорів держав - учасниць СНД.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів між «Нафтогазом України» і «Газпромом» у 2009 році. З кінця грудня вона відбуває покарання у колонії в Харкові.

Ю.Тимошенко оголосила голодування 20 квітня, заявивши, що її побили троє співробітників Качанівської колонії під час її примусової госпіталізації до лікарні у Харкові.

Представники правоохоронних органів спростовували факт побиття Ю.Тимошенко і те, що вона голодує.

Вранці 9 травня екс-прем`єр-міністра України Ю.Тимошенко привезли до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Рекомендований міжнародною медичною комісією курс реабілітації проводитимуть лікар з німецької клініки «Шарите» доктор Лутц Хармс спільно з українськими лікарями.

9 травня Л.Хармс заявив, що Ю.Тимошенко припинила голодування.