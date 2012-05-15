Лікар: терапія Тимошенко матиме сенс, якщо вона буде повністю розслаблена

Виникла ситуація, коли потрібно перевірити можливість подальшого лікування екс-прем’єра Юлію Тимошенко.

Про це на брифінгу перед Центральною клінічною лікарнею Укрзалізниці в Харкові, де проходить лікування Ю.Тимошенко, заявив її лікуючий лікар німецький невропатолог Лутц Хармс, говорячи про реакцію Ю.Тимошенко на публікацію в ЗМІ процедур, які вона отримує.

«Довіра пані Тимошенко, яка була досягнута, суттєво погіршилась, виникла така ситуація, за якої потрібно перевірити, чи має сенс подальше лікування», - сказав Л.Хармс. Він зазначив, що ситуація, що склалася, заважає досягненню нормальних стосунків між лікарем та пацієнтом. «Зараз лікування у зв’язку з обставинами, які склалися, постійний нагляд, стало проблематичним. Тому, що достатньо складно побудувати стосунки лікаря з пацієнтом, якщо не можливо залишитися один на один з пацієнтом», - сказав лікар.

Л.Хармс підкреслив, що ситуація, коли оприлюднюються конфіденційні плани лікування пацієнта, для більшості країн є неприпустимою.

Л.Хармс зазначив, що Ю.Тимошенко дійсно відмовилась від лікувальних процедур. «Ми консультуємось про те, як це буде проходити далі. Виникла нова ситуація, і ми з’ясуємо це під час подальших консультацій», - сказав Л.Хармс.

Він зазначив, що можливість продовження лікування залежатиме також від Ю.Тимошенко. Л.Хармс підкреслив, що Ю.Тимошенко переконана, що конфіденційну інформацію розповсюдив не він.

Лікар зазначив, що терапія Ю.Тимошенко матиме сенс, якщо вона буде повністю розслаблена. Коли на неї спрямовані камери, ніколи не знаєш, хто сидить за моніторами, і в приміщенні ти не один, це не та ситуація, за якою можна розслабитись», - сказав Л.Хармс.

Він наголосив, що розповсюдження конфіденційних планів лікування Ю.Тимошенко «погіршило ситуацію».

Лікар також наголосив, що створені охоронні умови не дають йому можливості «почувати себе вільним».

Л.Хармс зазначив, що наразі він очікує поки Ю.Тимошенко заспокоїться. «Все залежить від того, чи захоче пані Тимошенко продовжити лікування, у мене багато терпіння», - сказав Л.Хармс.