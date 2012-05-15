Магера каже опозиції, що позу слід було займати в листопаді

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому заступник голови ЦВК Андрій Магера наголосив у коментарі журналістам.

"Парламент повинен прийняти зміни до закону, і всі повинні переконатися в тому, що це виключно технічні зміни, а не які-небудь інші моменти. А зараз займати позу святих і казати: от ми нічого не будемо робити. Про це треба було говорити в листопаді", - сказав А.Магера.

«Наголошую на тому, що розчарую тих, хто шукає якусь політичну складову чи якісь політичні моменти. Законопроект має виключно технічний характер і має усунути прогалини, зокрема, викликані неякісною підготовкою свого часу Верховною Радою», - додав він.

А.Магера зазначив, що ЦВК своїми постановами регулюватиме окремі технічні моменти, викликані недосконалістю деяких норм закону про вибори, якщо парламент не внесе зміни до закону.

Водночас, за його словами, у Центрвиборчкомі розуміють, що за такої ситуації «хтось може звертатися до суду і оскаржити постанови ЦВК з точки зору незаконності».

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Центральна виборча комісія схвалила пропозиції до Закону «Про вибори народних депутатів України».

За словами доповідача з цього питання, заступника голови комісії А.Магери, «зміни жодним чином не торкаються будь-яких політичних моментів закону».

14 травня голова Верховної Ради Володимир Литвин сказав, що вважає за необхідне внести «технічні зміни» до закону при вибори.

У свою чергу, заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що опозиція вважає неприпустимим внесення будь-яких змін до закону про вибори народних депутатів.

«Опозиція не допустить внесення змін до закону про вибори, оскільки ми проінформовані, що за цими технічними змінами планується відмінити ключову норму – норма про п’ятирічне зберігання виборчої документації та кримінальну відповідальність за спробу достроково знищити виборчу документацію», - наголосив М.Томенко.