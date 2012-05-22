У Європарламенті запитують Януковича: він буде Валенсою чи Лукашенком?

Як передає кореспондент УНІАН, депутати, зокрема, казали, що Україна зараз перебуває на роздоріжжі, яким шляхом прямувати далі.

“Україна на роздоріжжі: чи країна піде шляхом Білорусі, що означає, що вже буде не остання диктатура в Європі, а їх буде дві, або ж Україна буде розвиватися як сучасна демократія. Це також можливо, оскільки Україна сьогодні – не Білорусь”, - зазначив депутат Європарламенту Йоханнес Корнеліс Ван Баалєн (група ліберальних партій, Нідерланди).

При цьому він зазначив, що справа колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко є тестовою для розуміння того, наскільки українське керівництво готове до розвитку верховенства права.

“Україна потребує не стати Білоруссю, давайте допоможемо їй не стати”, - наголосив євродепутат.

У свою чергу депутат Кшиштоф Лісек (група народних партій, Польща) зазначив, що українське суспільство на сьогодні сприймає себе як європейське, про що свідчать дані опитувань, що проводяться в Україні щодо майбутнього країни.

Разом з тим депутат наголосив, що Європа не може не засуджувати негуманного ставлення до в’язнів, порушення свободи слова, ув’язнення бізнесменів за участь в акціях протесту та порушення інших прав та свобод.

Водночас, за словами К.Лісека, ЄС повинен тримати двері для України відчиненими.

“Ми не повинні карати українців за радянський менталітет тих, хто керує ними”, - сказав євродепутат.

“Водночас ми маємо запитати: Президенте Янукович, чи будете ви Лехом Валенсою чи Олександром Лукашенком?”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, після сьогоднішніх дебатів Європарламент планує схвалити резолюцію щодо ситуації в Україні . Голосування заплановане на четвер, 24 травня.