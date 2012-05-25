Янукович бачить, що «низка політиків» паразитує на дніпропетровських вибухах

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Ми з вами свідомі того, що відбувається останніми днями в державі. Перш за все це Дніпропетровські події. Ми сьогодні бачимо, що ціла низка політиків, які паразитують на цій темі, радіють від того, що наші правоохоронні органи до цього часу не дали відповіді на питання. Але радіти над горем людей, я вважаю, що не правильно", - сказав він.

В.Янукович зауважив, що спілкуючись з людьми він чув від них вимогу, щоб влада значно підсилила роботу в цьому напрямку і в першу чергу це стосується змін до законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в центрі Дніпропетровська пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Справу розслідує СБУ.