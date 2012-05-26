Азаров «заповів» росіянам берегти стабільність «як зіницю ока»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на 13 з'їзді російської партії «Єдина Росія» в Москві.

«Я вам скажу відверто, як друзям, повірте в мене дуже великий досвід політичної діяльності – працював у трьох урядах, двічі був в опозиції. Найважливіше для країни – стабільність. Стабільність і рух шляхом реформ, перетворень і модернізацій», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що ефективно проводити реформи можна лише в політично стабільній державі, оскільки самі реформи дестабілізують ситуацію.

За його словами, проводити необхідні перетворення, яких потребує Україна й Росія, можна лише в умовах політичної стабільності.

«Цінувати її (стабільність) треба як зіницю ока й не давати її розхитувати. Наша країна повною мірою відчула на собі всі наслідки ось цієї політичній нестабільності», - сказав М.Азаров.

Він повідомив, що були періоди, коли Україна щорічно додавала 15% ВВП, проте через нестабільну політичну ситуацію в роки кризи економіка обвалилася на 15%, і зараз ледве виходить з цієї ситуації.

«Та програма, яку представив Дмитро Медведєв вам на розгляд, перетворення вашої партії на потужну демократичну партію, яка піде шляхом реформування країни, – це програма глибоких перетворень Росії», - сказав М.Азаров, звертаючись до делегатів з'їзду.

«Повірте, що наша Партія регіонів, та і вся Україна, зацікавлені в розвитку й перетворенні Росії на могутню благополучну демократичну країну», - підкреслив український прем'єр.

Окрім цього, він привітав Д.Медведєва з обранням на посаду голови «Єдиної Росії», а делегатів з'їзду з перемогою партії на виборах до Держдуми, а також із перемогою вже колишнього голови Володимира Путіна на президентських виборах.

У свою чергу, Д.Медведєв підкреслив, що Партія регіонів є найближчим партнером «Єдиної Росії».

Окрім цього, він зазначив, що слова М.Азарова дуже важливі для Росії, оскільки Україна на собі відчула те, що відбувається з країною, коли вона «втрачає орієнтири».

Після виступу М.Азарова Д.Медведєв закрив з'їзд «Єдиної Росії».