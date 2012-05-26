Яценюк: Литвин запізнився з розпуском парламенту на два роки

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин запізнився з розпуском парламенту на два роки.

На цьому наголосив лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк під час прес-конференції в Запоріжжі в суботу, коментуючи заяву В.Литвина щодо необхідності саморозпуску парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

А.Яценюк вважає, що Верховна Рада була фактично розпущена, коли Віктор Янукович став президентом України, а В.Литвин «став рядовим співробітником адміністрації президента».

На думку лідера «Фронту змін», після обрання В.Януковича главою держави парламенту як представницького органу, що виражає волю та інтереси українців, не існує.

«Литвин запізнився на два роки», - наголосив А.Яценюк.

«Якщо Литвин так хоче розпуску Ради, хай розпочне з себе - напише заяву і здасть депутатський мандат», - підкреслив А.Яценюк.

Він акцентував на тому, вибори до Верховної Ради відбудуться 2012 року.

«Основне завдання парламентської кампанії 2012 року - обрати Верховну Раду, яка представляє народ України, а не інтереси акціонерів Партії регіонів», - наголосив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня В.Литвин запропонував парламенту ухвалити рішення про саморозпуск, однак лідери фракцій ВР таку пропозицію не підтримали.